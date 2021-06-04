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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 15:00

'ın Zeliş'i ilgi odağı oldu!

'ın Zeliş'i kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik Instagram halleri ile büyüledi. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da 'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in son paylaşımları yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram halleri...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!

'ın Zeliş'i kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik Instagram halleri ile büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız adeta dizide büyüdü.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!

2006 yılında başlayan 'da 'ın kızı Zeliş olarak yer alan şimdilerde 30 yaşında.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken büyük beğeni topluyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilgi odağı oldu!

Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan 'ın Zeliş'i 'in son paylaşımları yine sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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