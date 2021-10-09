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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 14:16

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

"Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle şöhreti yakalayan Yüsra Geyik, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 31 yaşında. Instagram'da 368 bin takipçisi bulunan Geyik, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Arka Sokaklar'a geçen sezon finalinde veda eden güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan Yüsra Geyik, cesur kıyafet tercihiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle bağını koparmayan Yüsra Geyik, yeni bir paylaşım yaptı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Yüsra Geyik iddialı pozuyla gözeri üzerine çekti.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozuyla takipçilerinden bir kere daha tam not aldı.

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