Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yine cesaretini konuşturdu! Derin dekolteli bluzuyla sosyal medyayı çalkaladı!

"Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle şöhreti yakalayan Yüsra Geyik, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 31 yaşında. Instagram'da 368 bin takipçisi bulunan Geyik, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Arka Sokaklar'a geçen sezon finalinde veda eden güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan Yüsra Geyik, cesur kıyafet tercihiyle sosyal medyaya damga vurdu.