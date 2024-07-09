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Haberler Galeri Armut dibine düştü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur'un ünlü çocukları...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:56

Armut dibine düştü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur'un ünlü çocukları...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Armut dibine düştü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur’un ünlü çocukları...

Armut dibine düştü! Kendisi de sanatçı bir aileden gelen Behzat Uygur'un oğulları da kendi gibi ünlü...

Armut dibine düştü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur’un ünlü çocukları...

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

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Armut dibine düştü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur’un ünlü çocukları...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bıraktı.

Armut dibine düştü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur’un ünlü çocukları...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Armut dibine düştü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur’un ünlü çocukları...

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 33. evlilik yıl dönümlerini nostaljik kare ile kutlamıştı.

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