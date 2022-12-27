Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
11:40
Arto, Seren Serengil'in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto'yu fena bozdu!
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında birbirine girmiş ve tartışmanın ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti. Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu. Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.