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Haberler Galeri Arto, Seren Serengil'in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto'yu fena bozdu!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:40

Arto, Seren Serengil'in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto'yu fena bozdu!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında birbirine girmiş ve tartışmanın ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti. Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu. Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.

Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Arto, Seren Serengil'i en hassas noktasından vurdu! Bircan Bali'den sonra Arto'dan da Seren Serengil hamlesi geldi. Arto, Gülben Ergen'i dinlemeye gidince Seren Serengil çıldırdı.

Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye dönmüştü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşamıştı.

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Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girmişti. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti.

Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi.

Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu.

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