Arto, Seren Serengil’in ezeli düşmanı Gülben Ergen ile samimi olunca olanlar oldu! Seren Serengil Arto’yu fena bozdu!

Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu.