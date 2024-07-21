Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
06:58
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can'dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan'a benzetildi...
Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu tıpkı kayınvalidesine benzetildi... Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu. Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katılmış ama aynı kareye girmemişti. Şimdilerde sevgilisi ile tatilde olan Can Aslantuğ'dan yeni kare geldi. Sık sık birlikte pozlarını paylaşan genç aşıklar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...