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Haberler Galeri Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can'dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan'a benzetildi...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 06:58

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can'dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan'a benzetildi...

Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu tıpkı kayınvalidesine benzetildi... Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu. Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katılmış ama aynı kareye girmemişti. Şimdilerde sevgilisi ile tatilde olan Can Aslantuğ'dan yeni kare geldi. Sık sık birlikte pozlarını paylaşan genç aşıklar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can’dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan’a benzetildi...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 'ın 23 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ aradığı aşkı Lal Gümüşçüoğlu'nda buldu... Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu tıpkı kayınvalidesine benzetildi...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can’dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan’a benzetildi...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can’dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan’a benzetildi...

Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katılmış ama aynı kareye girmemişti.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can’dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan’a benzetildi...

Şimdilerde sevgilisi ile tatilde olan Can Aslantuğ'dan yeni kare geldi.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can’dan sevgilisiyle aşk pozu! Aslantuğların müstakbel gelini tıpkı Arzum Onan’a benzetildi...

AŞIKLAR BİRBİRİNE ÇOK BENZETİLDİ

Sık sık birlikte pozlarını paylaşan genç aşıklar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

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