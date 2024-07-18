Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:44

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

Geçen Yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı. Arzum Onan, iki aydır Los Angeles'ta yaşayan bir Türk işadamıyla beraber. Eski manken, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Onan, gençlere taş çıkaran fiziğiyle de bu tatilde yine magazin gündeminde yer aldı. İşte Arzum Onan'ın tatilden o kareleri!

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl şaşırtan bir kararla boşandı.

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Ünlü eski manken, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

FİT GÖRÜNTÜSÜNE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü manken, şimdilerde Bodrum'da tatilde! Neşesinin yerinde olduğu görülen Onan, fit görüntüsüyle de beğeni topladı.

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

GENÇLERE TAŞ ÇIKARAN FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Onan, gençlere taş çıkaran fiziğiyle de bu tatilde yine magazin gündeminde yer aldı.

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!

İşte Arzum Onan'ın tatilden o kareleri!

SON DAKİKA