Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
19:44
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinin keyfini işte böyle çıkarttı!
Geçen Yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı. Arzum Onan, iki aydır Los Angeles'ta yaşayan bir Türk işadamıyla beraber. Eski manken, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Onan, gençlere taş çıkaran fiziğiyle de bu tatilde yine magazin gündeminde yer aldı. İşte Arzum Onan'ın tatilden o kareleri!