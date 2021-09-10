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Haberler Galeri Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan'a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!
Giriş Tarihi: 10.09.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 08:12

Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan'a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Miss Turkey 2021 yarışmasının jürilerinden tescilli güzel Arzum Onan zarafeti ile gecenin gözde isimlerinden oldu. 47 yaşındaki Arzum Onan şıklığı ve fit hali ile genç kızları kıskandırdı. Derin yırtmaçlı elbisesi ile Miss Turkey gecesinde boy gösteren Arzum Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ idi. Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ile paylaşımına beğeni yağarken, Can Aslantuğ da annesini kendi sosyal medya hesabına taşıyarak birlikteki karelerine "Gecenin en güzel kızı" notunu düştü. İşte 1993 Miss Turkey birincisi Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ile beğeni yağan kareleri...

Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan’a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Miss Turkey 2021 yarışmasının jürilerinden tescilli güzel Arzum Onan zarafeti ile gecenin gözde isimlerinden oldu. Birincinin 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz'ın olduğu Miss Turkey yarışmasına güzeller gecidi olan jüri masası damga vurdu.

Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan’a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Tescilli güzeller Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan'ın bu karesi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı.

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Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan’a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

47 yaşındaki Arzum Onan şıklığı ve fit hali ile genç kızları kıskandırdı.

Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan’a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Derin yırtmaçlı elbisesi ile Miss Turkey gecesinde boy gösteren Arzum Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ idi.

Arzum Onan Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vurdu! Arzum Onan’a yakışıklı oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ile paylaşımına beğeni yağarken, Can Aslantuğ da annesini kendi sosyal medya hesabına taşıyarak birlikteki karelerine "Gecenin en güzel kızı" notunu düştü.

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