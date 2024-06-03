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Haberler Galeri Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 21:26

Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında sonlandırdı. Ünlü oyuncu Arzum Onan, bugün bir derginin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ'la görüşüyor musunuz?' sorusuna samimi bir cevap verdi. İşte Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ sorusuna verdiği o cevap!

Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında sonlandırdı.

Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

DAVETE KATILDI!

Arzum Onan, bugün bir davete katıldı. Oldukça şık olan Onan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

"ESKİ EŞİNİZLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?"

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ'la görüşüyor musunuz?' sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi.

Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

"KÖTÜ BİR ŞEY YOK…"

Arzum Onan, "Elbette görüşüyoruz. Çocuğumuz var zaten. Kötü olan bir şey yok!" diye konuştu.

Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ sorusuna samimi cevap! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?

"OĞLUM DA ÇALIŞIYOR"

Mehmet Aslantuğ ve Onan'ın oğlu da soruldu, "Oğlum da çalışıyor. Heyecanlı daha yolun başında. İnşallah onu da güzel şeyler bekliyordur" dedi.

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