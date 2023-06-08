Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:55

Aşıklardan yeni poz! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten düşman çatlattı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den yeni bir paylaşım geldi. Aşklarıyla düşman çatlatan ünlü çifte yorum yağdı...