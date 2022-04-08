Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:24

Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat'ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç'un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ

Düğün haberlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak sevgilisiyle verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'la çektikleri selfieyi siyah-beyaz olarak yayınladı. Özdemir, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Öte yandan; Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

Aşıkların son paylaşımı olay oldu! Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Ayrılıkları kısa süren ünlü çift, 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'un yaptığı evlilik teklifiyle barıştıklarını duyurdu.

SON DAKİKA