Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.