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Haberler Galeri Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:15

Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti. Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu. Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı. Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu.

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Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı.

Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aşırı kilolarla gündem olmuştu... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü!

İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

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