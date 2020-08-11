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Haberler Galeri Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

’in yıldızı tatilinden paylaştı yıkıldı! Pınar…

'' dizisiyle adını duyuran , tatilde 5 yıldızlı otele gitmek yerine kampa gitmeyi tercih etti. En son Türk yapımı dizisiyle gündeme gelen Pınar Deniz, arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri hesabından paylaştı. oyuncu yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in paylaşımlarına yorum ve yağdı. güzelliğiyle büyük beğeni alan Deniz'in sıfır makyaj halleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte düzgün fiziğiyle ve duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Pınar Deniz'in macerası ve paylaştığı bir birinden güzel fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:20
Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

'' dizisiyle adını duyuran , tatilde 5 yıldızlı otele gitmek yerine kampa gitmeyi tercih etti. En son Türk yapımı dizisiyle gündeme gelen Pınar Deniz, arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri hesabından paylaştı. oyuncu yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in paylaşımlarına yorum ve yağdı. güzelliğiyle büyük beğeni alan Deniz'in sıfır makyaj halleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte düzgün fiziğiyle ve duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Pınar Deniz'in macerası ve paylaştığı bir birinden güzel fotoğraflar…

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri hesabından paylaştı.

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Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

Hürriyet'in haberine göre; sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı 'daki bir alanına gitti.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı 'daki bir alanına gitti.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

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