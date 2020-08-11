Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz kamp tatilinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Doğal güzel Pınar…

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, tatilde 5 yıldızlı otele gitmek yerine kampa gitmeyi tercih etti. En son Netflix Türk yapımı Aşk 101 dizisiyle gündeme gelen Pınar Deniz, arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Doğal güzelliğiyle büyük beğeni alan Deniz'in sıfır makyaj halleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte düzgün fiziğiyle ve duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Pınar Deniz'in kamp macerası ve paylaştığı bir birinden güzel fotoğraflar…