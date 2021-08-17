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Haberler Galeri Aşk acısı çeken Oğulcan Engin'e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti
Giriş Tarihi: 17.08.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 11:32

Aşk acısı çeken Oğulcan Engin'e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Şubat 2020'de yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan çifte kısa süre önce nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Önce Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını kaldırdı, sonra da Engin tüm anılarını sildi. Birbirlerini takipten de çıkaran ikiliden Oğulcan Engin'e destek ise babası Sinan Engin'den geldi. 56 yaşındaki Sinan Engin, oğlunu Cihangir'deki mekanında ziyaret etti.

Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz'da bitmişti.

Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

Bu sürpriz ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği söylenmişti.

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Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

BABADAN DESTEK

Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de işlettiği Emily's Garden'da görüntülendi.

Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.

Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

TAKİBİ BIRAKTILAR

Evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Eyüboğlu ile Engin, birbirlerini ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı.

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