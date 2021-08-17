Aşk acısı çeken Oğulcan Engin’e baba desteği! Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılan Oğulcan Engin babası Sinan Engin ile dertleşti

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Şubat 2020'de yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan çifte kısa süre önce nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Önce Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını kaldırdı, sonra da Engin tüm anılarını sildi. Birbirlerini takipten de çıkaran ikiliden Oğulcan Engin'e destek ise babası Sinan Engin'den geldi. 56 yaşındaki Sinan Engin, oğlunu Cihangir'deki mekanında ziyaret etti.