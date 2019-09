Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u Deniz Can Aktaş hakkındaki bu gerçekle şaşırttı! İşte Avlu dizisinden de tanıdığımız Deniz Can Aktaş hakkında bilinmeyenler...

Aşk Ağlatır'ın başrollerini paylaşan genç oyuncular Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Enerjileri ile dikkat çeken Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden oldu. Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş'ı daha önce de Avlu'nun Alp'i olarak tanımıştık. Deniz Can Aktaş'ın ilk başrolü olan Aşk Ağlatır dizisinin yayınlanmasından sonra oyuncu hakkındaki merak edilenler de arttı. Özellikle Deniz Can Aktaş'ın yaşı? Deniz Can Aktaş'ın boyu, sevgilisi gibi soruların yanı sıra yakışıklı oyuncunun memleketi de oldukça merak ediliyor? Peki Deniz Can Aktaş nereli? İşte Deniz Can Aktaş'ın memleketi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin memleketleri...