Giriş Tarihi: 05.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
08:04
Aşk Arzum Onan'a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...
27 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Mehmet Aslantuğ ile dostça ayrılan Arzum Onan, gönlünü Orkan Özkan'a kaptırmıştı. Son olarak romantik bir yemekle 51. yaşını kutlayan Arzum Onan'dan yeni paylaşım geldi. Güzelliği ve fit hali ile övgüleri toplayan Arzum Onan'ın karesine koyduğu kalp emojisi fotoğrafı çekenin sevgilisi olduğunu düşündürdü. Arzum Onan'a sosyal medyadan "Aşk yaradı" yorumları geldi...