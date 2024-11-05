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Haberler Galeri Aşk Arzum Onan'a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:04

Aşk Arzum Onan'a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

27 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Mehmet Aslantuğ ile dostça ayrılan Arzum Onan, gönlünü Orkan Özkan'a kaptırmıştı. Son olarak romantik bir yemekle 51. yaşını kutlayan Arzum Onan'dan yeni paylaşım geldi. Güzelliği ve fit hali ile övgüleri toplayan Arzum Onan'ın karesine koyduğu kalp emojisi fotoğrafı çekenin sevgilisi olduğunu düşündürdü. Arzum Onan'a sosyal medyadan "Aşk yaradı" yorumları geldi...

Aşk Arzum Onan’a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

Gönlünü Orkan Özkan'a kaptıran Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde doğum gününü romantik bir yemekle kutlamıştı. Arzum Onan'ın paylaşımına hayranlarından yorum ve beğeni yağmıştı.

Aşk Arzum Onan’a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

Instagram hesabından paylaşım yapan Arzum Onan, paylaşımına "Her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum!

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Aşk Arzum Onan’a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notunu yazmıştı.

Aşk Arzum Onan’a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

Arzum Onan'dan yeni paylaşım geldi. Güzelliği ve fit hali ile övgüleri toplayan Arzum Onan'ın karesine koyduğu kalp emojisi fotoğrafı çekenin sevgilisi olduğunu düşündürdü. Arzum Onan'a sosyal medyadan "Aşk yaradı" yorumları geldi...

Aşk Arzum Onan’a yaradı! 51 yaşındaki Arzum Onan poz verdi sevgilisi Orkan Özkan çekti...

27 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Mehmet Aslantuğ ile dostça ayrılan Arzum Onan, gönlünü Orkan Özkan'a kaptırmıştı.

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