Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir kararla ayrılan işletmeci Umut Evirgen, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Büyüküstün'den sonra gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptıran Evirgen, bu ilişkide de aradığını bulamamıştı. Ancak bu ayrılığının üzerinden de çok geçmedi ki Umut Evirgen, yine bir oyuncu olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Bu iddialar bir süredir magazin kulislerinde dolaşırken, gerçek sonunda ortaya çıktı. Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşkını ele güne ilan etti!