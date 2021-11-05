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Haberler Galeri Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:58

Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir kararla ayrılan işletmeci Umut Evirgen, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Büyüküstün'den sonra gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptıran Evirgen, bu ilişkide de aradığını bulamamıştı. Ancak bu ayrılığının üzerinden de çok geçmedi ki Umut Evirgen, yine bir oyuncu olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Bu iddialar bir süredir magazin kulislerinde dolaşırken, gerçek sonunda ortaya çıktı. Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşkını ele güne ilan etti!

Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.

Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.

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Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.

Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Aşk bombası patladı! Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti!

"EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ"

Umut Evirgen'den ise dün akşam şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü işletmeci, 'teve2 Magazin Masası' muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

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