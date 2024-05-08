Giriş Tarihi: 08.05.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
20:57
Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!
Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin final yapmasının üstünden tam 14 yıl geçti. Baba- kızı oynayan Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Selçuk Yöntem'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in 14 yıl sonra o buluşmasından ilgi gören kare!