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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 20:57

Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin final yapmasının üstünden tam 14 yıl geçti. Baba- kızı oynayan Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Selçuk Yöntem'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in 14 yıl sonra o buluşmasından ilgi gören kare!

Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

14 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Baba- kızı oynayan Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün bir araya geldi.

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Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTILAR

14 yıl sonra bir araya gelen iki ünlü oyuncu sosyal medyada paylaşım yaptı.

Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

"İLK GÜNKÜ GİBİ…"

Selçuk Yöntem yaptığı paylaşımın altına, "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi…" notunu ekledi.

Aşk-ı Memnu’da baba- kızı oynamışlardı! Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem 14 yıl sonra bir arada!

"TAKLIM" DİYEREK TAKİPÇİLERİ GÜLDÜRDÜ

Hazal Kaya ise paylaşımı alıntılayarak, dizide seslendiği gibi "Taklım" ifadesini kullandı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

İkilinin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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