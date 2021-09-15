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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ın son hâlini görenler tanıyamıyor!
Giriş Tarihi: 15.09.2021 07:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 07:18

Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Eda Özerkan Acar, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandırmıştı. Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti. Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta. Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor. İşte, bir dönem Aşk-ı Memnu'da Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hâli...

Aşk-ı Memnu’da Behlül’ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Eda Özerkan Acar, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Elif karakterini canlandırdı.

Aşk-ı Memnu’da Behlül’ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Hatırlanacağı gibi, Elif karakteri ile Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül karakteri nişanlanmıştı.

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Aşk-ı Memnu’da Behlül’ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Dizinin yayınlandığı dönemde öne çıkan isimlerden olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti.

Aşk-ı Memnu’da Behlül’ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta.

Aşk-ı Memnu’da Behlül’ün nişanlısı olarak akıllara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hâlini görenler tanıyamıyor!

Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.

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