Giriş Tarihi: 14.09.2021 16:27Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 16:27
Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün nişanlısı olarak tanımıştık... Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ın son hâlini görenler tanıyamıyor!
Eda Özerkan Acar, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandırmıştı. Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti. Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta. Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor. İşte, bir dönem Aşk-ı Memnu'da Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hâli...