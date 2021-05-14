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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:11

Aşk-ı Memnu'nun ''i tanınmaz halde! 'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin çoğu bir dizi estetik operasyon yaptırıyor, kimileri de estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Özellikle bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor, ortaya çıkan değişimler görenleri şaşırtıyor. O isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı karakteriyle hafızalarda yer edinen . Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ünlü oyuncu 'un müthiş değişimi...

Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun ''i , yıllar sonra ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

İmaj değişikliğine giden 37 yaşındaki Akbulut, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra 'Kuzgun', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

'un son halini görenler, "Yıllar 'e yaramış" ve "Yolda görsem tanımazdım" şeklinde yorumlarda bulundular.

Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

'un Cem Yılmaz'ın Netflix için çekmeye hazırlandığı 'Erşan Kuneri' dizisinde rol alması bekleniyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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