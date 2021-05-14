Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin çoğu bir dizi estetik operasyon yaptırıyor, kimileri de estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Özellikle bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor, ortaya çıkan değişimler görenleri şaşırtıyor. O isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalarda yer edinen Baran Akbulut. Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ünlü oyuncu Baran Akbulut'un müthiş değişimi...