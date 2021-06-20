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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 14:11

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i 'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Beşir' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Diziden sonraki değişimiyle magazinde adından söz ettiren , sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor. Son halini görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı oyuncu, 11 yıl önce vedalaştığı Beşir karakteri ve sonrasında değişen hayatıyla ilgili konuştu. Yıllar sonra ilginç bir itirafta bulunan Akbulut, "Cenaze sahnesini çay bahçesinde izledim" ifadelerini kullandı.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Beşir' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

Diziden sonraki değişimiyle magazinde adından söz ettiren , sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

Son halini görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı oyuncu, 11 yıl önce vedalaştığı Beşir karakteri ve sonrasında değişen hayatıyla ilgili Hürriyet'e konuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

, İTÜ'de Makine Mühendisliği bölümünü bırakarak oyuncu olmaya karar vermesini şöyle anlatıyor:

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

"En başından beri oyuncu olacağımı biliyordum. Ama fen lisesi vesaire derken üniversite sınavında son tercih olarak yazdığım İTÜ Makine Mühendisliği'ni kazandım ve kaydoldum. İTÜ'nün tiyatro toplulukları çok aktifti, onlara dahil olmuştum. Orada eğleniyordum ama 'Madem oyuncu olacağım, ne işim var burada' diye de düşünmeye başladım. Yol yakınken ikinci sene okulu bıraktım. O yıl geometri öğretmenliği, festival rehberliği, devlet tiyatrolarında figüranlık yaptım. Sonra Eskişehir'e ailemin yanına döndüm ve Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümüne başladım. En başa dönersek oyunculuğa kardeşim Bahar'ı güldürmek için başladım diyebilirim. İlk seyircim de ilk oyun ortağım da o. 'Küçük Korku Dükkanı' filmi ilk etkilendiğim yapım. Bu filmin kötü adamı, uzaydan dünyayı ele geçirmeye gelen bir saksı bitkisidir. Bir tiyatro oyunu uyarlaması. Filmdeki Steve Martin, etkilendiğim ilk oyuncu olabilir."

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