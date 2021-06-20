Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'tan yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Baran Akbulut 'Beşir' karakterine nasıl veda ettiğini anlattı...

"En başından beri oyuncu olacağımı biliyordum. Ama fen lisesi vesaire derken üniversite sınavında son tercih olarak yazdığım İTÜ Makine Mühendisliği'ni kazandım ve kaydoldum. İTÜ'nün tiyatro toplulukları çok aktifti, onlara dahil olmuştum. Orada eğleniyordum ama 'Madem oyuncu olacağım, ne işim var burada' diye de düşünmeye başladım. Yol yakınken ikinci sene okulu bıraktım. O yıl geometri öğretmenliği, festival rehberliği, devlet tiyatrolarında figüranlık yaptım. Sonra Eskişehir'e ailemin yanına döndüm ve Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümüne başladım. En başa dönersek oyunculuğa kardeşim Bahar'ı güldürmek için başladım diyebilirim. İlk seyircim de ilk oyun ortağım da o. 'Küçük Korku Dükkanı' filmi ilk etkilendiğim yapım. Bu filmin kötü adamı, uzaydan dünyayı ele geçirmeye gelen bir saksı bitkisidir. Bir tiyatro oyunu uyarlaması. Filmdeki Steve Martin, etkilendiğim ilk oyuncu olabilir."