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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 02.10.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 12:06

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, yeni bir aşka yelken açtı. Karacakaya da, diğer ünlü isimler gibi ilişkisini konserde ilan etme furyasına katıldı. Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinin iddialı pozları ise dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Batuhan Karacakaya, yayınlandığı dönemde damga vuran Aşk-ı Memnu dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Karacakaya henüz küçük bir çocukken rol aldığı diziyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Şimdilerde 25 yaşında olan Batuhan Karacakaya, yeni bir aşka yelken açtı.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Pınar Deniz- Kaan Yıldırım, Danla Bilic- Kubilay Aka gibi diğer ünlü isimlerin ardından Karacakaya da ilişkini konserde ilan etti.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle Hande Yener konserine katıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı

Hande Yener'in konserine giden ikili çılgınlar gibi eğlendi.

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