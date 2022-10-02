Giriş Tarihi: 02.10.2022 11:52
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
12:06
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı
Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, yeni bir aşka yelken açtı. Karacakaya da, diğer ünlü isimler gibi ilişkisini konserde ilan etme furyasına katıldı. Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinin iddialı pozları ise dikkat çekti.