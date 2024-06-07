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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:46

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

Bir dönem ekranlara damga vuran ve tekrarlarıyla hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş yani nam-ı diğer Cemile... Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. Kendisi gibi oyuncu Enes Külahçı ile birliktelik yaşayan ve hayranlarından "Aşk sana yaradı" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in muhteşem değişimi...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan oyuncular arasında Cemile karakteriyle Pelin Ermiş vardı.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları değişimi ilk bakışta belli olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in beğeni yağan pozları...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti! Pelin Ermiş’e aşk yaramış!

Kendisi gibi oyuncu Enes Külahçı ile birliktelik yaşayan ve hayranlarından "Aşk sana yaradı" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in muhteşem değişimi...

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