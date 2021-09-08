Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si değişimi ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in son hali olay...

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle karantina günlerinde de ilgi odağı olmuştu. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir. İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...