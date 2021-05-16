Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si artık bildiğiniz gibi değil!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle karantina günlerinde de ilgi odağı oldu. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri.