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  • Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

Aşk-ı Memnu'nun dizisinde Cemile karakterini başarıyla canlandırmış olan 'in son halini görenler şoke oldu. Oyuncu Pelin Ermiş ufak estetik dokunuşlarıyla güzelliğine güzellik kattı. Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı. Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış. Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor. Dizinin en önemli karakterlerinden Beşir'e platonik aşık olan Cemile karakterinin hakkını veren ve dizinin dedikodu kraliçesi olarak da ün salan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında hayranlarından büyük beğeni alıyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 14:49
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

ZARA

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

ZARA

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

ZARA

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

ZARA

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

EBRU YAŞAR

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka biri oldu! Bu halini kimse bilmiyor!

EBRU YAŞAR

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