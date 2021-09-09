Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in değişimi olay...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:16

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in değişimi olay...

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle karantina günlerinde de ilgi odağı olmuştu. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir. İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in değişimi olay...

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle karantina günlerinde de ilgi odağı olmuştu. Şu sıralar tekrar ekranlara geleceği öğrenilen Aşk-ı Memnu yeniden gündeme geldi.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in değişimi olay...

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in değişimi olay...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in değişimi olay...

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si son hali ile mest etti! 39 yaşındaki Pelin Ermiş’in değişimi olay...

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

SON DAKİKA