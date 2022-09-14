Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Yıllar sonra yeniden...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:18

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve unutulmaz diziler arasına adını yazdıran "Aşk-ı Memnu" dizisi, tekrar bölümleriyle hala gündem olmayı başarıyor. Aradan yıllar geçse de dizinin oyuncularının şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri sık sık merak konusu oluyor. Özellikle başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'dan sonraki projeleri ilgiyle takip ediliyor. Geçen günlerde efsane ikilinin yeniden birlikte bir projede yer alacağı haberi, dizinin fanlarını heyecanlandırmıştı. 12 yıl aradan sonra Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan New York kareleri geldi. Merakla beklenen yeni projelerinin New York çekimlerinden kareleri sosyal medyada ses getiren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi trend oldu!