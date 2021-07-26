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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 07:39

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti... İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları...

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti...

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları...

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu! Katya'yı bir de şimdi görün!

Efsane dizinin 'Katya'sı deneyimli oyuncu Ufuk Kaplan, katıldığı programda geçmişte böyle bir aşk yaşanmadığını söyledi.

"İKİSİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZDI"

Ufuk Kaplan "İkisi birbirinden çok bağımsızdı. Hayatlarında başka insanlar vardı. Kıvanç, Meltem Cumbul'dan henüz ayrılmıştı; Beren'in hayatında da Bülent İnal vardı." dedi.

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