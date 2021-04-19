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Haberler Galeri Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:54

! ile 'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile görüntüleri aşkın ispatı mı? Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi bitince soluğu 'de aldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ile kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı. Ortaya atılan son iddia ise Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yaptıkları. Bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor... İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk kaçamağından ilk görüntü...

Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile görüntüleri aşkın ispatı mı?

Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan ile dizi bitince soluğu 'de aldı.

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Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden ile geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı.

Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Ortaya atılan son iddia ise ile 'in şu sıralar 'de romantik bir tatil yaptıkları.

Aşk kaçamağı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de fena yakalandı! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor...

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