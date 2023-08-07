Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:30

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Aşk bombası patladı! Selin Şekerci ile ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen İbrahim Selim, aradığı mutluluğu geç de olsa buldu. Daye Ay isimli bir güzelle yeni bir aşka yelken açan Selim, yakayı Eda Ece'nin yemek davetinde verdi.