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Haberler Galeri Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:30

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Aşk bombası patladı! Selin Şekerci ile ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen İbrahim Selim, aradığı mutluluğu geç de olsa buldu. Daye Ay isimli bir güzelle yeni bir aşka yelken açan Selim, yakayı Eda Ece'nin yemek davetinde verdi.

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı.

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.

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Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatını kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu bozdu.

Aşk orucunu bozdu! İbrahim Selim ile Daye Ay yeni bir aşka yelken açtı!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Eda Ece'nin yemek davetine giden ünlü isim, yalnız değildi. Instagram'dan bir paylaşım yapan Ece, Selim'in yeni aşkını ele verdi.

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