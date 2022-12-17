Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
14:37
Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Çağla o soruya bakın ne dedi!
Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi. Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.