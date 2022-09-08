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Haberler Galeri Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal'ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!
Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:06

Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal'ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

Daha önce üç kez evlenip boşanan 40 yaşındaki Tuba Ünsal, yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünsal, geçtiğimiz ay Çeşme'de tanıştığı Serdar Turan'la sevgili oldu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Serdar Turan'ın evinde bir davet vererek beraberliklerini ilan etti. Tuba Ünsal'ın ilişkinin adını koyana kadar en yakınlarından bile gizlediği sevgilisi Serdar Turan, tanıdık bir isim olmadığı için sosyete ve sanat çevresinde merak uyandırmıştı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Tuba Ünsal'ın genç aşkı hakkında merakı giderdi... Tuba Ünsal'ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

BÜLENT CANKURT
Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal’ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

Şimdiye kadar sadece iki kez gerçekten aşık olduğunu söyleyen oyuncu Tuba Ünsal'ın 2.5 yıl süren aşk orucu geçtiğimiz ay sona ermişti.

Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal’ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

Herkesin merakını gidereyim…

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Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal’ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

İlişkinin adını koyana kadar en yakınlarından bile gizlediği sevgilisi Serdar Turan, tanıdık bir isim olmadığı için sosyete ve sanat çevresinde merak uyandırmıştı.

Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal’ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!

Aralıkta 41 yaşına basacak olan Tuba Ünsal 'çıtır' bir sevgili bulmuş; Serdar Turan 34 yaşındaymış!

Aşk orucunu bozmuştu... Tuba Ünsal’ın sevgilisi hem çıtır hem dul çıktı!
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