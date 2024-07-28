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Haberler Galeri "Evlat sevgisi bir başka" Haluk Bilginer Nazlı'yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı'ya bakın!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 08:21

"Evlat sevgisi bir başka" Haluk Bilginer Nazlı'yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı'ya bakın!

2006 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer 2012 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Nazlı adını verdiği bir kızları dünyaya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Son olarak Haluk Bilginer biricik kızının adını bileğine dövme yaptırdı. İşte ünlü çiftin 17 yaşındaki kızları...

Evlat sevgisi bir başka Haluk Bilginer Nazlı’yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in 17 yaşındaki kızları Nazlı’ya bakın!

Kış Uykusu, Masumiyet, Neredesin Firuze ve Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı.

Evlat sevgisi bir başka Haluk Bilginer Nazlı’yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in 17 yaşındaki kızları Nazlı’ya bakın!

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Evlat sevgisi bir başka Haluk Bilginer Nazlı’yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in 17 yaşındaki kızları Nazlı’ya bakın!

Eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya geldi. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı.

Evlat sevgisi bir başka Haluk Bilginer Nazlı’yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in 17 yaşındaki kızları Nazlı’ya bakın!

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşkın Nur Yengi'ye tebrik mesajları yağmıştı.

Evlat sevgisi bir başka Haluk Bilginer Nazlı’yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in 17 yaşındaki kızları Nazlı’ya bakın!

İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer

Kızlarının doğum gününde Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer beraber sahneye çıktı | Video

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