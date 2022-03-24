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Haberler Galeri Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam'da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:37

Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam'da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, Amsterdam'da aşk tatili yapıyordu. İrem Derici ile Cem Belevi, son paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin teknede düet yaptığı anlar Instagram'a damla vurmuştu. Ünlü çiftten bugün ayrılık haberleri geldi. İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekti.

Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermiş ardından tekrar ikinci bir kez şans vermişti. Dün ise Amsterdam'da göz göze şarkı söylüyorlardı, bugün ayrılık haberleri geldi. İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekti.

Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti. İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

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Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI GELDİ

Tatilde kavga eden çiftten kötü haber geldi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

İŞTE İREM DERİCİ'NİN O PAYLAŞIMI!

Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, "Aşk yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı?" derken birlikteliklerini ilan etmişti.

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