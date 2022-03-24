Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, Amsterdam'da aşk tatili yapıyordu. İrem Derici ile Cem Belevi, son paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin teknede düet yaptığı anlar Instagram'a damla vurmuştu. Ünlü çiftten bugün ayrılık haberleri geldi. İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekti.