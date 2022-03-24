Aşkları kısa sürdü! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Amsterdam’da aşka gelen ünlü çift neden ayrıldı?

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti. İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.