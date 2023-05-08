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Haberler Galeri Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer'den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 12:05

Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer'den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler!

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başak Dizer, son olarak "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaşarak Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" sözleriyle adeta eşine aşkını haykırmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak verdiği bir röportajda eşine övgüler yağdırdı.

Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

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Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Güzelliği ve zarafeti ile herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak verdiği bir röportajda eşine övgüler yağdırdı.

Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor." dedi.

Başak Dizer'e "Herkes ona, o sana hayran" yorumları geldi.

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