Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başak Dizer, son olarak "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaşarak Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" sözleriyle adeta eşine aşkını haykırmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak verdiği bir röportajda eşine övgüler yağdırdı.