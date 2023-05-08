Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar! Başak Dizer’den yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler!

Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor." dedi.

Başak Dizer'e "Herkes ona, o sana hayran" yorumları geldi.