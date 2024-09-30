Giriş Tarihi: 30.09.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
08:00
Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisine bakın...
Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu. Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı aşk haberlerinde geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye yelken açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu. Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan genç aşıklar ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın güzeller güzeli gelini...