Giriş Tarihi: 30.04.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
16:40
Aslı Enver'den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...
Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Şimdilerde Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak ekrana dönüş sinyalleri verdi.