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Haberler Galeri Aslı Enver'den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 16:40

Aslı Enver'den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Şimdilerde Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak ekrana dönüş sinyalleri verdi.

Aslı Enver’den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

Aslı Enver’den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

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Aslı Enver’den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Aslı Enver’den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

Güzel oyuncu Aslı Enver şu sıralar kızı Elay ile anne olmanın keyfini sürüyor.

Aslı Enver’den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver, son olarak önceki akşam Levent'teki bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Çok iyiyim. Her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi.

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