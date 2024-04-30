Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslı Enver'den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 21:53

Aslı Enver'den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlendi. Nikâhtan sonra Aslı Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Minik kızı Elay'la bugün bir paylaşım yapan Aslı Enver, paylaşımıyla herkesi güldürdü. Pusete bir türlü alışamayan kızıyla esprili bir paylaşım yapan Enver'e beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!

Aslı Enver’den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirdi.

Aslı Enver’den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

Ünlü çiftin bu mutlu birlikteliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslı Enver’den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

DİKKAT ÇEKEN O PAYLAŞIM

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.

Aslı Enver’den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

PAYLAŞIMIYLA HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Minik kızı Elay'la bugün bir paylaşım yapan Aslı Enver, paylaşımıyla herkesi güldürdü.

Aslı Enver’den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

"MUTLAK SON!"

Pusete bir türlü alışamayan kızıyla esprili bir paylaşım yapan Enver'e beğeni yağdı.

SON DAKİKA