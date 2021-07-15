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Haberler Galeri Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:44

Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Aslı Enver, yeni paylaşım geldi. Dizilerin aran isimlerinden olan güzel oyuncu bikinili paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Sarp Batur ile birlikte tatile çıktı. Enver, tatil pozunu sosyal medya sayfasından yayınladı.

Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

Aslı Enver, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi Sarp Batur ile objektiflere yansımıştı. İkili şimdi ise beraber güzel havanın tadını çıkarıyor.

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Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

ASLI ENVER'DEN TATİL POZU

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı.

Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medyayı yaktı geçti

Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

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