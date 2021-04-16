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Haberler Galeri Aslı Enver'e "Yeter artık zayıflama" yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 08:41

'e "Yeter artık zayıflama" yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan 'in yeni projesi için diyet yaptığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zayıflığı ile dikkat çeken hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Aslı Enver'e "Yeter artık zayıflama" yorumları yağmıştı. Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver son olarak sosyal medya hesabından ile pozlar verdi. de övgüler topladı. Hayranları özellikle 36 yaşındaki Aslı Enver'in gün geçtikçe gençleştiğine vurgu yaptı. İşte ile poz veren Aslı Enver'in son hali...

Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan 'in yeni projesi için diyet yaptığı iddia edilmişti.

Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zayıflığı ile dikkat çeken 'in son hali hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

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Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...

'e "Yeter artık zayıflama" yorumları yağmıştı.

Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...

Fit hali ile dikkat çeken son olarak sosyal medya hesabından ile pozlar verdi. İşte ile poz veren ...

Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı... 36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi...
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