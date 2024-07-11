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Haberler Galeri Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver'in kız kardeşini görenler ikiz sandı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:42

Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver'in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Babil gibi güçlü yapımlarda rol alan Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Bu mutlu evliliğinden Elay adında bir kızı dünyaya gelen Aslı Enver,magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Enver bu kez kız kardeşi Anıl ile gündemde. Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. 10 bini aşkın takipçisiyle dikkat çeken Anıl Enver'i görenler 'güzellik genetik' demeden edemedi. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Aslı Enver’in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver’in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.

Aslı Enver’in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver’in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin ardından Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver’in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver’in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

Mutlu birlikteliği ile göz dolduran Aslı Enver şimdi de kız kardeşiyle gündeme geldi.

Aslı Enver’in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver’in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşini ilk kez görenler ikizi sandı.

Aslı Enver’in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver’in kız kardeşini görenler ikiz sandı!

Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

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