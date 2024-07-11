Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:42
Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver'in kız kardeşini görenler ikiz sandı!
Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Babil gibi güçlü yapımlarda rol alan Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Bu mutlu evliliğinden Elay adında bir kızı dünyaya gelen Aslı Enver,magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Enver bu kez kız kardeşi Anıl ile gündemde. Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. 10 bini aşkın takipçisiyle dikkat çeken Anıl Enver'i görenler 'güzellik genetik' demeden edemedi. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...