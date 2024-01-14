Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
22:03
Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!
'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik kızları Elay'la sık sık paylaşım yapan ancak kızının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü oyuncu, bugün kızıyla sevimli bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la o paylaşımı!