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Haberler Galeri Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 22:03

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik kızları Elay'la sık sık paylaşım yapan ancak kızının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü oyuncu, bugün kızıyla sevimli bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la o paylaşımı!

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi.

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

ROTAYI MEKSİKA'YA ÇEVİRDİLER

Son olarak kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu, Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

PAYLAŞIMLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte paylaşımlarını bugün de sürdürdü.

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

ANNE VE KIZININ SEVİMLİ PAYLAŞIMI

Kızı Elay'ın yüzünü göstermekten kaçınan ünlü oyuncu, bugün minik kızı Elay'la sevimli bir paylaşım yaptı.

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la sevimli uyku pozu! Aslı Enver: Uyku dersi alıyorum!

"UYKU DERSİ ALIYORUM"

Kızının yanında uyuyan Aslı Enver, sevimli pozun altına, "Uyku dersi alıyorum" notunu ekledi.

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