Aslı Tandoğan ‘Romantizm bazen lüks kalıyor bu hayatta’

KADINLAR EKSTRA ALMASINLAR

- Siz de anne olduktan sonra anneniz benzeyenlerden misiniz?

- Her saniye anneme dönüşüyorum ( gülüyoruz). Annemin prototipi oluyorum, klonlamış gibi. Surat ifadelerim de bile annemin maskesini takıyor gibiyim. Annem çok haklıymış deyip her geçen gün anneme hak veriyorum.

- Modern kadın, anne, iş hayatında yoğun ve kariyer sahibi... İşe, çocuğa, eve yetişme konusunda mükemmel gibi görünseler de yoruldukları da oluyor, yıprandıkları da... Onlara ne tavsiyeler veririsiniz?

- Annelerin üzerinde çok yük var. Neden? Çünkü bunu kaldırabiliyorlar. Her türlü yoğunluğun, stresin içinde yine çocukları, eş, evi hatta kendi annesiyle ilgili herhangi bir ayrıntıyla uğraşacak gücü içinden bulup çıkartabiliyor. İçinden can çıkan bir yaratık kadınlar. Ona öyle bir güç verilmiş. Her kadın kendi taşıyabileceği yükü bilir. İnsanlar da bizler her şeyin altından kalkabiliyoruz diye ekstra yük vermesinler. Kadınlar sadece kendi istedikleri yüklerin altından kalksınlar başkalarının istediği değil.

- Anne olduktan sonra başka bir Aslı ile karşılaştınız mı?

- Üşenmeme ve sabır. Anne olduktan sonra bu özelliklerim çok gelişti. Çünkü çocukla ilgili bir şey varsa o an yapmalısın. Daha aklına gelirken harekete geçmelisin. Bu sadece annelerin yapabileceği bir hareket. Bu yönümü çok geliştirdi. Çünkü üşengeçtim. Birazdan yaparım derdim hep.