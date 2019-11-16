Aslı Tandoğan ‘Romantizm bazen lüks kalıyor bu hayatta’

- Peki, eşiniz neredeydi, size destek oldu mu bu günlerde?
- Hep yanımızdaydı eşim. Babalara da çok görev düşüyor bu zamanlarda. Onun desteği olmasaydı olmazdı. Annenin yanında babanın her zaman bir kalkan gibi durması gerekiyor. Eşim de hep öyleydi çok şükür.
- Hayat çocuktan önce ve çocuktan sonra olmak üzere ikiye ayrılır, derler. Siz de katılır mısınız buna?
- Kesinlikle öyle. Çünkü içinde başka bir dünya daha açılıyor ve onun tüm sorumluluğu senin üzerinde. Tabii ki eşin ya da sevgilin olduğunda onunla bir şeyler paylaşıyorsun ama ondan sorumlu değilsin. Çocuk olduktan sonra, sen onu doğurmuşsun ve A'dan Z'ye her şeyi senin üzerinde. O emaneti en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmak farklı bir dünya oluyor.
EVDE KORKULAN FİGÜR KALMADI
- Evlilikler çocuktan sonra çatırdayabiliyor. Zorlandığınız oldu mu?
- Çok şükür bizde olmadı. Eşim aileyi çok seven biri. Bazı insanlar sadece eşiyle yalnız olmak ister. Benim eşim öyle değil. Geniş ve kalabalık aileleri seviyor. Bu yüzden hep çok ilgilendi çocuklarıyla...
- Çocukların bakımıyla da ilgili bir baba mı?
- Evet, biz Arya'yı uyutmaya çalışırız uyumaz ama eşim Tan kucağına aldığında Arya hemen babasının göğsüne yatar ve uyuyakalır. Altını değiştirir, gezdirir. Oğlum daha büyük olduğu için onu müzelere, sergilere götürür. Ben de onlarla giderim ama Arya'yla kaldığım zamanlar baba-oğul baş başa çok takılırlar.
- Son zamanlarda eski tip babalığı överek, çocuğuyla sürekli ilgilenen, oyun oynayan babaların rol yaptığını ve yapmacık durduğunu söyleyenler de oluyor...
- Erkeklerin çok uzun süre numara yapabileceklerini düşünmüyorum. İlgileniyor ya da ilgilenmiyorlardır. Yeni dönem babalar kendi babasıyla yaşayamadıklarını kendi çocuklarıyla yaşamak istiyorlar. Sadece yeni çocuklarda bir disiplinsizlik sorunu var. Eski tip babalar çok otoriterdi ve evde korkulan bir figürdü. Şimdi evde korkulan figür kalmadı. Bakalım şimdiki çocuklar nasıl yetişkinler olacak ve onlar çocuklarına nasıl davranacak? Tüm bunları zaman gösterecek.