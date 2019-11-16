Aslı Tandoğan ‘Romantizm bazen lüks kalıyor bu hayatta’

- Kızınız Arya bir yaşına girdi. İki çocuklu hayat nasıl gidiyor?

- Hiç kolay değil. Sürekli anne ve anneannelerimizi yâd ediyorum. Çok güçlü kadınlarmış. Hiç söylenmeden hem ev işlerini yapıp hem de çocuklarla ilgileniyorlarmış. Gerçi eskiden aileler daha bağlıydı, daha yakın oturuyorlardı ve birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Ama yine de çocuklu hayat zor.

- Anne olmanın en zor olduğu dönemde olduğumuzu söylüyor birçok uzman. Siz de katılıyor musunuz buna?

- Çok fazla bilgi bombardımanı var. Hem çalışıyorsun. Çalışman bitince koşa koşa eve gidip çocuğunun başında duruyorsun. Uykusuz kalıyorsun. Evini düzenli tutup işini ihmal etmemen gerekiyor. Yeni doğum yapan annelerin de işi zor. Çünkü çok fikir var ortalıkta ve herkes akıl vermeye kalkıyor. Oysa annelere destek olunmalı. Çok fazla baskı ile fikirlerini zorla yaptırmaya çalışmamalılar.

- Siz en fazla hangi noktada yardıma ihtiyaç duydunuz?

- Aslında her an yardıma ihtiyacı oluyor annenin. Ama Arya erken doğdu ve kuvözde kaldı. Eve geldiğimizde çok küçüktü ve o an "Acaba bir hemşireden yardım almalı mıyım" diye çok düşündüm. Sonra "Hayır, küçük de olsa bunun altından kalkabilirim" dedim. Bir ay boyunca evdeki hiç kimse Arya'ya dokunamadı. Sadece ben bakıyordum. Etraftaki insanların da pervane olması gerekiyor. Çünkü ne kadar sağlam durmaya çalışsan da içinden "Neden bu başıma geldi, bir yerde yanlış mı yaptım?" diye düşünüyordum. Bu yüzden prematüre annelerine geçmişe yönelik "Keşke şunu şöyle yapsaydın?" gibi sözler söylememek lazım. Çok kırılıyoruz çok...