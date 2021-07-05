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Haberler Galeri Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:45

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

Üç yıl önce futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan ve iki çocuk annesi olan Aslıhan Doğan Turan'ın katıldığı bir davette karnındaki şişlik dikkat çekti. Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti. Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan çifti önceki akşam bir düğüne katıldı. Geceden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeği, hamilelik dedikodularına yol açtı.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

DİKKATLERDEN KAÇMAYAN DETAY
Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün bir davete katıldı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan, gri payetli elbisesiyle poz verdi.

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Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

O anları 302 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Turan'ın göbeğindeki şişlik dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

AÇIKLAMA GELDİ
Sosyetik güzelin bu paylaşımının ardından akıllara, "Üçüncü kez anne mi oluyor?" sorusu geldi. Aslıhan Doğan Turan, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

35 yaşındaki Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.

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