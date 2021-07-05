Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Gerçek ortaya çıktı

Üç yıl önce futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan ve iki çocuk annesi olan Aslıhan Doğan Turan'ın katıldığı bir davette karnındaki şişlik dikkat çekti. Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti. Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan çifti önceki akşam bir düğüne katıldı. Geceden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeği, hamilelik dedikodularına yol açtı.