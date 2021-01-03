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Haberler Galeri Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

ile kız kardeşi ’i çok zor!

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu , hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. ve adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir yaptı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler '?' diyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 13:16
Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu , hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. ve adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir yaptı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler '?' diyor.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

Oyuncu 'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

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Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu , hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

İsmail Demirci ile başrolü paylaşan , paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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