Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
15:11
Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! "Hangisi Aslıhan?"
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi ile yıldızı parlayan Aslıhan Güner, sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman kız kardeşleriyle fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yapmıştı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.