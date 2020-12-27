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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... 'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

dizisinde hayranları 'ü görünce havalara uçtu. Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve 'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı hayranlarının da büyük ilgisini çekmişti. Aslıhan Gürbüz'ün kişisel hesabını takip eden sevenleri Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatından paylaştığı karelere beğeni ve yorum yağdırıyor. Aslıhan Gürbüz'ün ekranlara ne zaman döneceğini merak eden hayranları Kırmızı Oda sürprizi ile büyük heyecan yaşadı. peki Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz neden setlere ara vermişti. Aslıhan Gürbüz'ün bu sorunun cevabını ve hastalığını sosyal medya üzerinden açıklamıştı. İşte Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran rahatsızlığı...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 15:22
Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

dizisinde hayranları 'ü görünce havalara uçtu. Aslıhan Gürbüz'ü konuştu.

Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu , son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı.

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Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

37 yaşındaki setlere ara vermiş ve 'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu.

Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

hesabından sık sık paylaşım yapan 'ün yeni hayatı hayranlarının da büyük ilgisini çekmişti.

Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran hastalığı olmuştu... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

'ün kişisel hesabını takip eden sevenleri Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatından paylaştığı karelere beğeni ve yorum yağdırıyor.

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