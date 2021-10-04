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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:24

Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz yıllarda setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisi ile oyunculuğa geri dönmüştü. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak büyük beğeni toplamıştı. Aslıhan Gürbüz sosyal medyada annesinin doğum gününü kutladı. Aslıhan Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'a beğeni yağdı.

Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle ekranda olan Aslıhan Gürbüz sosyal medyada annesinin doğum gününü kutladı. Aslıhan Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'a beğeni yağdı.

Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ünlenen daha sonra sağlık sorunları yaşayarak bir süre ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz İstanbul'u da terk ederek Ege'ye yerleşmişti.

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Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmuş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra yeniden Ege'ye dönen Gürbüz günlük hayatından pozları sık sık paylaşıyor.

Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

Güzel oyuncu son olarak annesiyle pozunu paylaşarak beğeni topladı. Annesinin doğum gününü kutlayan Gürbüz paylaşımına şunları yazdı:

Aslıhan Gürbüz’ün annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Sosyal medyayı çalkaladılar

"Sevim:
Sevgi.
Bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik.
Her türlü sevme biçimini aktardığın her ana, her anıya ve tecrübeye bin şükür bol teşekkür.

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