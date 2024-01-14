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Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti! "Gerçekten çok benziyor" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:24

Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti! "Gerçekten çok benziyor" yorumları yağdı!

Aslışah Alkoçlar'dan anneannesi Hülya Koçyiğit ile dedesi Selim Soydan'lı paylaşım geldi. Londra sokaklarında poz veren Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti. Dedesine "Sağ tarafında Hülya Koçyiğit şuan, sol tarafında 30 sene öncesi" diyen Aslışah Alkoçlara takipçilerinden de destek geldi. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anneannesine çok benzetildi...

Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetti! Gerçekten çok benziyor yorumları yağdı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetti! Gerçekten çok benziyor yorumları yağdı!

Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında da ilk oğlu Cem'i kucağına almıştı.

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Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetti! Gerçekten çok benziyor yorumları yağdı!

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, geçen aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetti! Gerçekten çok benziyor yorumları yağdı!

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetti! Gerçekten çok benziyor yorumları yağdı!

Mutlu aile tablosuyla sosyal medyada ilgi odağı olan Aslışah Alkoçlar, doğum sonrası fit haline neredeyse hemen kavuşmuştu.

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