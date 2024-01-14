Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:24
Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti! "Gerçekten çok benziyor" yorumları yağdı!
Aslışah Alkoçlar'dan anneannesi Hülya Koçyiğit ile dedesi Selim Soydan'lı paylaşım geldi. Londra sokaklarında poz veren Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti. Dedesine "Sağ tarafında Hülya Koçyiğit şuan, sol tarafında 30 sene öncesi" diyen Aslışah Alkoçlara takipçilerinden de destek geldi. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anneannesine çok benzetildi...